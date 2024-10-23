Белоусов объявил жесткие меры, которыми Россия защитит Белоруссию

Белоусов: Россия может применить ядерное оружие за агрессию против Белоруссии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что госполитика Москвы была адаптирована под новые мировые реалии. По его словам, последняя допускает вариант использования ядерного оружия для защиты Белоруссии, если она подвергнется агрессии, сообщает ТАСС .

23 октября Белоусов приехал в Минск для участия в заседании коллегии военных ведомств России и Белоруссии. На встрече обсуждают вопросы безопасности Союзного государства, информировало Минобороны.

Ранее МИД России призывал США вывести свое ядерное оружие из других стран. Американскую ядерную инфраструктуру в Европе также нужно ликвидировать, заявлял российский представитель во время дискуссии по разделу «Ядерного вооружения» в Первом комитете 79-й сессии Генассамблеи ООН.

До этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что единственной альтернативой членства в НАТО для Киева является обладание ядерным оружием.