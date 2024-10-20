МИД России: США должны вывести из стран мира свое ядерное оружие

Представитель российской делегации в ходе тематической дискуссии по разделу «Ядерного вооружения» в Первом комитете 79-й сессии ГА ООН заявил, что наибольшие дебаты традиционно вызывает блок «Ядерного вооружения», и отметил, что США должны забрать на свою территорию собственное оружие из стран мира, пишет МИД России .

«Ядерные вооружения США должны быть полностью выведены на их национальную территорию, а соответствующая инфраструктура в Европе — ликвидирована», — заявил российский представитель на тематической дискуссии.

Во время мероприятия представитель нашей страны также обратил внимание на то, что США одержимы тем, чтобы нанести России «стратегическое поражение» и совсем не готовы выстраивать какой-либо стратегический диалог на основе уважения коренных интересов России и ее безопасности.

В настоящее время Москва рассматривает создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО), как важного инструмента режима ядерного нераспространения, региональной и международной безопасности и стабильности.