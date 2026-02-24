Азаров: Зеленского ждет жесткий разговор с фон дер Ляйен из-за денег ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена «жестко поговорить» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за разворовывания Киевом европейских денег. Об этом сообщил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Глава ЕК прилетела в Киев 24 февраля. Азаров отметил, что ее визит будет «интересным», ведь она встретится с Зеленским.

Бывший премьер-министр Украины предположил, что в ходе этого разговора фон дер Ляйен поинтересуется у Зеленского, куда Киев дел европейские деньги, которые ему с таким трудом выделил Европейский союз. Азаров считает, что этот разговор будет достаточном жестким.

Также в украинскую столицу 24 февраля прибыли представители других европейских стран и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Ранее Европейский парламент в первый раз с начала СВО принял резолюцию, в которой не упоминается «военная победа Украины». Там указаны только призывы к давлению на РФ для усиления переговорной позиции Киева.

