Азаров заявил, что выборы на Украине возможны без Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президентские выборы в стране возможны только при смене власти и уходе Владимира Зеленского, сообщает RT .

По словам Азарова, США и Великобритания полностью контролируют Владимира Зеленского и определяют его политику. Пока, как считает экс-премьер, нынешний режим сохраняется, выборы проводиться не будут.

«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет», — отметил он.

Азаров также заявил, что, когда Зеленский станет не нужен нынешним покровителям, ему могут предъявить обвинения и лишить свободы по аналогии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Однако, по мнению бывшего главы правительства, это произойдет не скоро.

«Другого механизма смены режима на Украине сейчас не существует. У этого режима существуют хозяева, в данном случае американцы и, может быть, британцы в какой-то степени. Они определяют политику этого режима. И в их планы не входит смена режима», — подчеркнул бывший глава правительства.

