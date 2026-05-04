Азаров заявил, что Венгрия при Мадьяре утратит самостоятельность

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что после победы партии «Тиса» Венгрия полностью поддержит инициативы Евросоюза и утратит самостоятельную позицию, сообщает RT .

Николай Азаров в беседе с RT заявил, что победа Петера Мадьяра и его партии «Тиса» на парламентских выборах приведет к смене курса Будапешта. По его мнению, страна будет поддерживать все политические инициативы Евросоюза.

Экс-премьер утверждает, что Мадьяра поддержали европейские страны и Украина, предоставив значительные информационные и финансовые ресурсы.

«Выделили огромные информационные и финансовые ресурсы под раскрутку. И вот в части организации финансовых ресурсов, в доставке „левых“ денег и сыграл свое значение Зеленский. Серьезное тому свидетельство — задержание машины с деньгами (ред. — речь о задержании украинских инкассаторов с крупной суммой валюты и золотом)», — заявил Азаров.

По его словам, Евросоюз будет диктовать политику официальному Будапешту.

«Никакие интересы Венгрия отстаивать не будет. Не для этого Мадьяра двигали и финансировали. Венгрия превратится в серую мышку Европейского союза, которая будет голосовать послушно за все то, что будет двигать Европейский союз», — добавил он.

В Кремле прогнозов по изменению отношений с Венгрией не делают. Контакты президента России Владимира Путина с Петером Мадьяром пока не запланированы.

