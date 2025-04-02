Армия Китая показала видео репетиции окружения Тайваня

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) показала кадры с военных учений «Гром в проливе-2025А». На них китайские войска репетируют окружение Тайваня и удары по критической инфраструктуре острова, сообщают CCTV и Sohu .

Маневры начались 2 апреля в центральной и южной частях Тайваньского пролива. На видео показаны полеты истребителей-бомбардировщиков.

«Красную линию нельзя пересекать. „Независимость Тайваня“ приведет к самоуничтожению», — передает CCTV.

Учения «Гром в проливе-2025А» призваны проверить возможности войск КНР по «региональному контролю, совместной блокаде и нанесению точных ударов», заявлял представитель командования Восточного театра военных действий НОАК старший полковник армии Ши И.

Власти частично признанного Тайваня считают, что в 2027 года китайские войска могут зайти на территорию острова, заявляло агентство Bloomberg.

Тайвань является частью территории Китая, о чем неоднократно заявляли в Пекине.