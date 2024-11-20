AP: США не увидели признаков подготовки России к ядерным бомбардировкам Украины

США не зафиксировали каких-либо признаков того, что Россия готовится к ядерной атаке на Украину. При этом Соединенные Штаты ожидали, что РФ внесет изменения в доктрину, регулирующую применение ЯО, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

New York Times 17 ноября писало, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Франция и Великобритания поступили также.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября сказал, что Владимир Путин уже озвучивал позицию страны по разрешению Соединенными Штатами бить по РФ с помощью дальнобойных ракет. По словам главы государства, это будет значить, что НАТО втягивается в конфликт, и Москва будет принимать решения, исходя из этого.

Ночью 19 ноября украинские войска ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Пять из них были сбиты, одна повреждена.