Андрея Воровского назначат врио главы Петропавловска-Камчатского

сегодня в 03:24

Обязанности главы Петропавловска-Камчатского после отставки Евгения Беляева будет временно исполнять Андрей Воровский, сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края.

Ожидается, что Воровский официально вступит в должность с 7 апреля.

Ранее глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в Telegram-канале о том, что уходит в отставку.

Беляев отметил, что за небольшой период времени не получилось оперативно решить проблемы, накопившиеся за несколько лет.

