В проекте БЕЛТА «В теме» Алесин обратил внимание на обилие бронетехники в репортажах с учений. По его оценке, такая демонстрация не отражает реальную роль танков в современных конфликтах: развитие беспилотников сделало тяжелую технику уязвимой.

Ссылаясь на боевые действия в Украине, аналитик отметил, что танки приходится прятать, маскировать и охранять, а используют их в качестве самоходных артиллерийских установок. Демонстрацию танков на полигонах у белорусских границ он назвал элементом гибридной войны.

По мнению Алесина, учения также адресованы населению западных стран. Аналитик связал их с попыткой добиться согласия граждан на расходы на милитаризацию, которые в значительной мере покрывают государственные бюджеты и налоги.

«Это разжигание военного психоза, чтобы обыватель легче расставался со своими деньгами», — заявил Алесин.

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