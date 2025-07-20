сегодня в 23:14

Известный американский журналист Такер Карлсон в интервью немецкому Bild заявил, что власти США ошиблись в оценке способности российской экономики адаптироваться к санкциям, сообщает RT .

По его словам, ограничительные меры скорее навредили самим Штатам, чем России.

«Мы недооценили и не поняли природу российской экономики и цивилизации. Она оказалась не такой, как мы себе представляли», — отметил Карлсон.

Он подчеркнул, что с каждым новым пакетом санкций у Вашингтона остаётся всё меньше инструментов влияния на Москву.

Журналист также высоко оценил работу президента России Владимира Путина, заявив, что тот «проделал грандиозную работу для своей страны и возвысил её».