AFP: украинская делегация в Стамбуле провела встречу с чиновниками из Европы

Украинская делегация перед переговорами с российской стороной в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками, сообщает французское издание Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на МИД постсоветской республики.

Накануне вечером российская делегация прилетела в Стамбул на второй раунд переговоров с представителями Украины. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Предварительно, переговоры между РФ и Украиной стартуют в понедельник в 13:00.

«Украинская делегация провела встречу с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин дал понять Западу, что РФ будет добиваться мира в конфликте на своих условиях. Иначе спецоперация будет продолжаться до момента, пока противник не будет вынужден согласиться на условия Москвы.