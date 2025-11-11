Звезды поздравили домодедовских полицейских с Днем МВД

10 октября отмечался День сотрудника органов внутренних дел России. К своему профессиональному празднику полицейские городского округа Домодедово получили необычный подарок — видеопоздравление от российских звезд, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ролике прозвучали теплые слова признательности от известных артистов. Каждый из них выразил уважение к людям, которые круглосуточно стоят на страже порядка и спокойствия.

«Дорогие друзья, сегодня я поздравляю всех сотрудников УВД Домодедова — людей, для которых слова честь, служба и Родина — не пустые звуки. Пусть судьба бережет вас, а рядом всегда будут те, кто ценит и поддерживает вас. Спасибо вам за мужество и за вашу службу», — сказал Олег Газманов.

Видеопоздравление стало для сотрудников не просто сюрпризом, а настоящим знаком внимания и уважения. В нем артисты отметили важность работы полиции, ее роль в поддержании стабильности, общественного порядка и уверенности жителей в безопасности.

Полицейские городского округа Домодедово ежедневно несут службу в патрулях, раскрывают преступления, следят за безопасностью на дорогах и помогают людям в самых сложных ситуациях. Их труд требует выдержки, профессионализма и душевной стойкости.

Сегодня им говорят самые главные слова — спасибо за службу и за верность долгу.

