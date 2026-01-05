Звезду сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках

В Турции по делу о наркотиках задержали актер Догукана Гюнгера, исполнившего одну из главных ролей в сериале «Клюквенный щербет», сообщает портал Т24 .

Стамбульская прокуратур в рамках антинаркотического рейда выдала ордер на задержание 25 человек, в числе которых оказались известные турецкие личности.

Правоохранительные органы арестовали актера Догукана Гюнгера, главреда телеканала Habertürk Мехмета Акифа Эрсоя, актрису из сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу, президента ФК «Фенербахче» Садеттина Сарана и др. Генпрокуратура санкционировала арест 26 человек, но двое из них за границей, а один уже в тюрьме.

По предварительным данным, турецких знаменитостей задержали за хранение и употребление наркотических или стимулирующих веществ. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.