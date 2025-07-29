Звездный юрист рассказал, есть ли у «королевы марафонов» шанс выйти раньше

Известная блогерша Елена Блиновская продолжает отбывать свой срок в колонии общего режима. «Королева марафонов» проведет в заключении пять лет. Звездный юрист Дмитрий Краснов рассказал, имеет ли она возможность обжаловать приговор или уменьшить период своего пребывания в исправительном учреждении, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у Блиновской все еще есть возможность подать апелляцию. Насколько ему известно, адвокат блогерши подала жалобу на обвинительный приговор, который был вынесен весной 2025 года Савеловским районным судом города Москвы. Эта жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом, однако дата заседания пока не назначена, добавил Краснов.

При этом он допустил, что основанием для обжалования могут стать несколько пунктов. В качестве смягчающих обстоятельств могут быть рассмотрены отсутствие судимостей в прошлом, наличие несовершеннолетних детей, ожидающих ее дома, и активное сотрудничество со следствием. Помимо этого, есть основания полагать, что защитой были выявлены определенные неточности или некорректные формулировки в информации о деятельности блогера, уточнил юрист.

«Но я, как и многие эксперты, считаю, что шансы полностью получить отмену срока стремятся к нулю», — отметил Краснов.

Скорее всего, речь может идти только об изменении меры пресечения, а именно о сокращении назначенного срока.