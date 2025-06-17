ЗОЖ и вкус: стало известно, почему россияне любят безалкогольные коктейли

Россияне пьют моктейли, чтобы не чувствовать себя лишними в баре

Стало известно, почему в России летом 2025 года вошли в моду безалкогольные коктейли, сообщает Сноб .

Версии таких коктейлей без алкоголя называют «моктейлями». На Западе они начали набирать популярность еще в 2010-х годах. Тогда же начал зарождаться тренд на здоровый образ жизни.

В России же интерес к безалкогольным коктейлям начал расти во время пандемии. На это могла повлиять мода на ЗОЖ, утвердившаяся во время и после изоляции. Стоит отметить, что в 2021 году регулярно занимались спортом 65 млн россиян, а к 2023 году цифра увеличилась до 70 млн человек.

Особенно явно тренд на моктейли проявляется в крупных городах. Уже с 2022 года этот спрос не уменьшается.

«Больше людей начали бегать и ездить на велосипедах. Здоровье стало новой роскошью. При этом люди продолжают отдыхать. Просто теперь они хотят, чтобы отдых не вредил здоровью и не отнимал время на восстановление», — добавил московский бармен Евгений Шашин.

Более того, безалкогольные коктейли позволяют многим людям сохранять социальную вовлеченность и быть частью барной культуры, так как моктейль вместо кофе или чая в компании позволяет не чувствовать себя изолированным. Также многих людей интересуют авторские напитки, их вкус, атмосфера, а не эффект опьянения.