Зоологи опасаются, что холода плохо отразятся на популяции животных Подмосковья

В праздничные дни в Московском регионе ожидаются заморозки, столбики термометров в ночные часы опустятся до минусовых значений. Такие неблагоприятные и неестественные для мая погодные условия могут отразиться на активности животных и растений. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Еще издревле наши предки определяли их по природным явлениям. Например, по поверьям цветение черемухи связывали с наступлением скорых холодов. Вот и сейчас кусты украсились белами соцветиями, и в регион пришло нежданное похолодание. Для самого растения такие условия благоприятны, а вот на других живых существах могут отразиться не лучшим образом. Членистоногие, амфибии и рептилии, зависящие от температуры окружающей среды, могут снова на время впасть в анабиоз, что отразится на других животных, для которых они служат пищей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты уверяют, что с понижением столбиков термометров до минусовых отметок членистоногие, земноводные и рептилии могут снизить свою активность и на время спрятаться в лесной подстилке, земле и в водоемах. Это может отразиться на теплокровных животных, для которых букашки, лягушки и ящерицы являются едой. Многим насекомоядным птицам, ожидающим или выкармливающим свое потомство, придется не легко. К тому же, заморозки могут повлиять и на численность земноводных, уже отложивших свою икру в водоемы. Несмотря на риски для популяций некоторых видов, в понижении температуры есть и свои плюсы, например, активность вредоносных клещей с похолоданием в регионе спадет.

Зоологи надеются, что морозы будут кратковременными и слабо отразятся на популяциях животных и растений региона.

«Погодные условия, как и экологические факторы сказываются на экосистеме региона и ее обитателях. Мы надеемся, что погода быстро нормализуется и слабо отразится на популяции редких видов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.