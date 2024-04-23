Зона буккроссинга открылась в парке Липовая аллея Богородского округа

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Зона буккроссинга открылась в парке Липовая аллея Богородского городского округа. В парке расположен один шкаф для обмена книгами, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Липовая аллея» — место притяжения жителей города Электроугли. Парк уютно расположился на северном берегу Каменского пруда. Обладает единственным на территории города оборудованным пляжем. Визитная карточка парка — вековые липы, высаженные еще при Богородском купце Брунове.

Адрес парка: Богородский городской округ, г. Электроугли, ул. Парковая.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Один из вариантов, набирающий все большую популярность, буккроссинг.

Буккроссинг дословно с английского переводится, как книговорот. Суть его заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.