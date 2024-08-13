Зиновьева: более 20 резидентов технопарка ЦАГИ производят продукцию для БПЛА

«В технопарке ЦАГИ в Жуковском работает порядка 40 резидентов, более половины из них занимаются выпуском продукции для создания беспилотных летательных аппаратов», – сказала Зиновьева.

Она добавила, что технопарк, созданный при поддержке правительства Московской области, в предыдущие годы занимался наукоемкими технологиями для авиации, сейчас в ЦАГИ производят все, что необходимо для создания беспилотников.

«Мы планируем дальше расширяться, будем входить в федеральную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», расширять площадку технопарка ЦАГИ в Жуковском. Это будет примером того, как начинающие компании сотрудничают с крупным бизнесом», - отметила Зиновьева.

Зампред рассказала, что на пленарном заседании в честь открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» 12 августа традиционно выступали первые лица Минпромторга и Минобороны России.

«Для нас большая честь, что в «Патриоте» были главные лица корпораций «Ростех» и «Тактическое ракетное вооружение». Это крупнейшие предприятия Московской области, которые находятся в Королеве и Реутове», - пояснила Зиновьева.

По ее словам, на пленарном заседании было отмечено, что новые научные разработки, которые внедряются, должны выходить в кратчайшие сроки в виде готовых изделий на службу российским Вооруженным силам.

«Очень важны подготовка кадров и программы, которые предоставляет правительство Московской области, например, «Социальная ипотека» для сотрудников оборонных предприятий. Уже более 750 человек, те самые звезды, те самые инженеры, ученые, воспользовались программой «Социальная ипотека», – заявила зампред Зиновьева.

По ее мнению, очень важно, что в Подмосковье формируется народная промышленность.

«Это стартапы, тот малый и средний бизнес, который может быть поставлен на службу оборонной сферы. Наша задача, задача правительства Московской области – создавать комфортные условия для ведения бизнеса. В регионе есть и особые экономические зоны, и индустриальные парки, и технопарки, а также целый ряд мер поддержки – все это помогает компаниям быстрее развиваться», - отметила Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что благодаря этому огромное количество того, что нужно фронту, бойцам, покупается и передается в зону СВО.

«Программа поддержки будет продолжена», – резюмировала Зиновьева.

Московская область также помогает в реабилитации вернувшихся со спецоперации бойцов. Так, построены специальные реабилитационные центры.

В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылся Международный военно-технический форум «Армия-2024». На экспозиции представлено около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — сказал губернатор.