Зимний сезон открыли в Ступино

В первый день зимы в ступинском парке имени Островского состоялось открытие зимнего сезона. На главной сцене прошло яркое новогоднее представление. Выступление профессиональных артистов и юных талантов не оставило никого равнодушным, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Главным событием праздника стало зажжение новогодней елки. Зеленая красавица засияла яркими огнями.

«Новый год — семейный праздник. Надеюсь, гости парка всех возрастов с удовольствием провели время вместе, получили заряд позитивных эмоций», — поделилась директор Культурно-творческого центра Ирина Ухабова.

Праздничной атмосферы добавили ростовые куклы и сказочные герои, с которыми мог сфотографироваться или обняться любой желающий.

Гости праздника могли также сделать фотографии в тематических фотозонах, принять участие в анимационной программе от студии праздника «МАрковка», попробовать чай из самовара и посетить Резиденцию Деда Мороза.

«Чай — вкусный, веселые аниматоры, представление ребенку очень понравилось. Хотим попасть в резиденцию, сделать фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой на память», — поделилась жительница города Ирина Кольцова.

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