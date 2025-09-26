Зима близко: Вильфанд рассказал о погоде на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму сейчас дует ветер до 25 метров в секунду и холодает. «Бархатный сезон» подходит к концу, сообщает «Царьград» .

«В Крыму в ближайшие дни прогнозируются ветер с порывами до 25 м/с и осадки. Также происходит понижение температуры воды в курортных городах Крыма. В Ялте и Алуште она составляет плюс 20 градусов, в Евпатории — плюс 21. Но все-таки традиционно в конце сентября в Крыму "бархатный сезон" завершается», — сказал синоптик.

По его словам, на Черноморском побережье он пока продолжается: температура воды у побережья Сочи и Анапы зафиксирована на отметке 22 градуса тепла, а в районах Геленджика и Туапсе она немного выше — 23 градуса.

Вильфанд предупредил, что в скором времени в Южном и Северо-Кавказском регионах прогнозируется ощутимое похолодание. В Волгоградской и Астраханской областях, начиная с пятницы, по ночам столбики термометров опустятся до отметок +2…+7 градусов, а днем поднимутся лишь до +12…+17 градусов.

«Это значительно прохладнее обычного, примерно на 3-4 градуса ниже средних значений», — подчеркнул синоптик.

В Краснодарском крае дневная температура упадет до 20-22 градусов. В Крыму, в Симферополе и степных областях, до конца текущей недели прогнозируются дневные показатели в диапазоне +14…+19 градусов, в то время как в прибрежных городах температура останется более умеренной — в пределах +17…+20 градусов.

