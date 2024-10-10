Журналисты из Клина на фестивале «Братина» заняли 3 место в номинации «Репортаж с колес»

Журналисты из Клина на фестивале «Братина» заняли 3 место в престижной номинации «Репортаж с колес», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль телекомпаний «Братина» — это одно из самых значимых событий в телемире, которое ежегодно проводится в Сергиевом Посаде. Фестиваль является престижным благодаря своей многолетней истории и высокому уровню участников.

Клинским журналистам по жеребьевке достались самбисты Семеновых. Корреспондент телекомпании «Поиск» Лада Качалова побывала в гостях у знаменитой династии и узнала секреты спортивных успехов, которыми потом поделилась со зрителями.

«Это очень дружная семья. Можно сказать, единая команда. Стержень, идейный вдохновитель — дедушка, Константин Семенов, известный спортсмен, заслуженный тренер РФСФР», — рассказала Лада Качалова.

Соперничество между участниками было очень напряженным, ведь каждый стремился показать свои лучшие работы и получить признание зрителей и жюри. Самыми сильными соперниками стали команды из Клина, поселка Развилка и Одинцова, чьи работы отличались высоким качеством и оригинальностью. Но, несмотря на это, зрители отдали свое предпочтение команде из Серпухова, которая поразила всех своим уникальным подходом к созданию телевизионного контента.

«У нас каждый год очень высокий уровень подготовки участников. Я понимаю, как нелегко зрителям выбирать лучших. Но мы специально не назначаем профессиональное жюри. Ведь люди, которые находятся по ту сторону экрана, голосуют не за профессионализм, а за искренность и душевность. Это дорогого стоит. Я благодарю всех за участие и надеюсь, что фестиваль будет продолжать расти и развиваться, привлекая все больше талантливых людей», — сказал заслуженный журналист РФ, идейный вдохновитель фестиваля «Братина», директор телекомпании «Тонус» Сергей Боков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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