Жуковские пенсионеры посетили Коломну в рамках «Активного долголетия»

В ходе экскурсии участники посетили ряд значимых культурных объектов: храм Троицы, историко-культурный музей-заповедник «Коломенский Кремль» и картинную галерею Культурного центра «Дом Озерова».

Мероприятие, в котором приняли участие 17 человек, направлено на организацию содержательного досуга и социальную интеграцию граждан старшего поколения.

Напомним, что программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Ее участниками могут стать женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте от 60 лет.

Записаться в программу можно по телефону 8 (498) 484-84-78 или обратившись в «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации „Раменский“ по адресу: Московская область, г. о. Жуковский, ул. Фрунзе, дом 12а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.