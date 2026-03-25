Жительницы Подмосковья стали лауреатами Всероссийской премии «Женщина-призвание»

«Сегодня мы награждаем женщин, вносящих вклад в дело СВО. Это жены наших военнослужащих, и просто женщины, которые хотят мира на земле. Всего было около 180 заявок, но победителями вышли всего 12. Честно скажу, жюри было невероятно сложно выбирать. Потому что каждая заслуживает награды и благодарностей», — сказал начальник Центрального офицерского клуба ВКС России, заслуженный работник культуры России Владимир Лужбин.

Он добавил, что труд и заслуги женщин, подавших заявки на участие в премии сложно переоценить. Они делают очень многое в тылу, поставляя гуманитарную помощь, проводя выступления как в госпиталях, так и на передовой.

«В этой премии я представляю всех женщин-волонтеров: мам, жен, сестер всех участников специальной военной операции. Своим трудом я показываю, как мы все трудимся: плетем маскировочные сети, шьем покрывала, делаем окопные свечи, изготавливаем детали на 3D-принтере. В поселке Новый Город у нас организован штаб группы „Zа-МИР“, который я возглавляю. Более тысячи человек присоединились к данному движению. Общими усилиями мы идем к нашей общей победе. Очень приятно, что так высоко оценили наш вклад», — заявила жена военнослужащего ВКС РФ, лауреат премии Юлия Мелихова.

Юлия является сестрой павшего на СВО гвардии сержанта Сергея Науменко, он служил в 16-й бригаде ГРУ города Тамбов и погиб под Купянском. Науменко одним из первых из своей бригады отправился на защиту Родины. Мелихова подчеркнула, что смерть брата она переживала тяжело, но решила не опускать руки и вносить свой вклад в приближение победы.

Юлия организовала в аптеках и магазинах Одинцовского округа «Корзины доброты»: добровольцы под ее руководством собирают спортинвентарь для нужд реабилитационных центров. Они регулярно собирают гуманитарную помощь для Донбасса и Курской области. Мелихова стала победителем в номинации «Духовно психологическая поддержка».

«С самого начала СВО я со своим коллективом выезжала в госпитали, мы давали концертные номера для раненых военнослужащих. Также мы передаем гуманитарную помощь на линию фронта, делаем все, что можно, чтобы поддерживать. Наш коллектив существует с 2014 года. Когда к нам приходят дети, я стараюсь воспитывать в них чувство патриотизма, любви к нашей Родине, уважения к старшему поколению и военнослужащим. Мы с детьми на 23 Февраля и на другие праздники своими руками рисуем открытки и отправляем их на линию фронта. Когда мы встречались с бойцами СВО, они много раз нам говорили, что очень трогательно и приятно получать подарки, сделанные своими руками», — сказала руководитель ансамбля ложкарей «Задоринка» Елена Галкина.

Галкина стала победительницей в номинации «Музыка во имя Победы». Свой диплом и награду она получила из рук официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Такое впечатление, что наша музыка и наши танцы действуют на них (Запал — ред.) как ладан на черта, как святой водой облили. Поэтому они все наше и запрещают, потому что оно духоподъемное. Вам огромное спасибо за то, что вы это популяризируете именно так, как это надо делать», — обратилась к Галкиной Захарова.

