Жительнице Новосибирска выплатили пенсию билетами «Банка Приколов»

Сотрудники «Почты России» в январе выдали 84-летней жительнице Новосибирска пенсию купюрами «Банка Приколов», а в следующем месяце она недосчиталась 20 тыс. рублей, сообщает Baza .

Пенсионерка пришла в отделение на Фасадной улице за выплатой в январе. Ей выдали 41 тыс. рублей. Женщина не стала пересчитывать и вернулась домой. Только там ее 24-летняя внучка обнаружила, что деньги ненастоящие — это были билеты «Банка Приколов».

Девушка хотела обратиться в полицию, но побоялась, что без доказательств ей никто не поверит. Камер в отделении почты не было.

В феврале она пошла вместе с бабушкой на почту и сняла видео, как пенсионерка получает выплату. Выйдя из отделения, они пересчитали купюры. В этот раз деньги были настоящие. Вот только в конверте не хватало 20 тыс. рублей.

Родственницы вернулись на почту и потребовали сотрудников объяснить, что происходит. Те пересчитали кассу и нашли недостающие деньги. По словам внучки пенсионерки, на почте объяснили ситуацию усталостью и «ошибкой в подсчетах».

Семья обратилась в полицию. Правоохранители разбираются в инциденте.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тыс. рублей. При этом за год сумма выросла примерно на 2,3 тыс. рублей.

