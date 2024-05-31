Жительнице Мытищ помогут узнать судьбу деда, погибшего во время ВОВ

Во время выездной администрации в Мытищах местная жительница выступила с просьбой о содействии в поиске информации об ее деде, который пропал без вести во время ВОВ. Встреча с властями прошла в Культурно-информационном центре «Леонидовка».

Глава городского округа Юлия Купецкая и ее профильные заместители 29 мая провели встречу с жителями в формате выездной администрации. Рассмотрели несколько десятков вопросов. Всего прозвучало 72 вопроса от 51 жителя.

Жительница микрорайона Леонидовка ждет содействия в поиске информации о родственнике, погибшем во время Великой Отечественной войны. В течение нескольких лет Наталья Кузина пытается узнать судьбу дедушки, ушедшего на войну и пропавшего без вести. Однако, самостоятельные поиски не увенчались успехом. С этой проблемой Наталья пришла на выездную администрацию. В планах — начать поиски в архивах уже на этой неделе. Об этом жительнице сообщила заместитель главы округа Ольга Сидоркина.

«Я хотела узнать о судьбе моего деда и о том, будет ли его имя внесено в список погибших на мемориальную доску на Аллее Ветеранов. Насколько мне известно, он работал на Мытищинском машиностроительном заводе, откуда и ушел на фронт. А в 1942 году пришла повестка о том, что он числится без вести пропавшим. Это все что я знаю о его судьбе. Сейчас вопрос взяли в работу», — сказала Наталья Кузина, жительница микрорайона Леонидовка.

В течение последнего полугода власти городского округа Мытищи активно занимаются поиском исходных данных о пропавших во время ВОВ. На данный момент удалось найти информацию о 700 пропавших без вести бойцах.

«По вопросу Натальи Кузиной мы уже начали работу. Сейчас нужно проверить подлинность той информации, что мы имеем. Результаты работы будут ясны в течение недели», — сказала Ольга Сидоркина, заместитель главы городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.