Жительнице Клина передали медаль в честь юбилея Победы в ВОВ

Зое Никаноровне Бабуковой недавно исполнился 101 год. В преддверие Дня Победы глава городского округа Клин Алена Сокольская передала ей юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщает пресс-служба администрации округа.

Зоя Бабукова ветеран Великой Отечественной войны, героическая участница обороны Ленинграда, служившая в батальоне, который занимался перевозкой продуктов питания в осажденный город по «дороге жизни»; труженица, много лет отдавшая послевоенному восстановлению народного хозяйства в Клину, человек активной гражданской позиции, пример стойкости, мужества и патриотизма для подрастающего поколения.

Алена Сокольская также вручила Зое Никаноровне медаль «Почетный гражданин городского округа Клин». Решение о присвоении высшей награды городского округа Клин принял единогласно Совет депутатов округа.

«Дорогая, уважаемая Зоя Никаноровна! От имени всех жителей Клина поздравляю Вас и желаю здоровья, энергии, оптимизма, долгих лет жизни, наполненной теплом, заботой и уважением тех, кто живет рядом, кто дорог и любим. Мы гордимся Вами! Мира, добра и нашей общей новой Победы, которую мы с Вами обязательно встретим!» — сказала Алена Сокольская, поздравляя уважаемого клинского ветерана.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.