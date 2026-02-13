Жительница Тагила заявила о травле после видео с мотоциклом

Жительница Нижнего Тагила заявила, что видео с «похищением» мотоцикла Honda, опубликованное в городских пабликах, является провокацией бывшего мужа. По ее словам, транспорт она переместила с парковки законно, а конфликт связан с жалобами на побои и долги, сообщает « Поясним за Тагил ».

В соцсетях распространились кадры, на которых мужчина и женщина вывозят красный мотоцикл с территории жилого дома. Автор публикации утверждал, что владелец не давал разрешения и что действия были спланированы.

Женщина, попавшая на видео, заявила изданию, что мотоцикл не похищали. По ее словам, транспорт принадлежит семье, а его переместили, чтобы освободить парковочное место. Публикацию она назвала попыткой очернить ее после обращения в полицию.

«Мог бы просто позвонить по поводу мотоцикла, но решил выложить все в Сеть», — рассказала собеседница.

Она сообщила, что ранее заявляла в правоохранительные органы о побоях и краже паспорта. По ее словам, зафиксировано более четырех случаев насилия, один из них закончился обращением в травмпункт и наложением швов.

Пара прожила вместе 15 лет, у них трое детей. Женщина утверждает, что на нее оформлен кредит на 6 млн рублей, а бывший супруг с сентября не помогает семье финансово.

Также она рассказала, что лишилась водительских прав после конфликта: экс-супруг вызвал инспекторов, когда она, находясь в стрессовой ситуации, села за руль. По ее словам, мужчина может использовать и другие видео, чтобы повлиять на ее репутацию.

