Жительница Петербурга подала иск Disney на 625 млн долларов за образ Малифисенты

Фотограф и косплеерша Олеся Элемент из Санкт-Петербурга хочет отсудить у кинокомпании Walt Disney 625 миллионов долларов за использование ее идеи при создании образа злодейки Малифисенты, пишет 78.ru .

Жительница Петербурга утверждает, что создатели образа Малифисенты вдохновились ее фотографиями и идеями, созданными в период с 2012 по 2016 годы. Она уже подала иск в суд и хочет получить 625 миллионов долларов в качестве моральной компенсации. Именно такую сумму Disney выручил за первый фильм со злодейкой в прокате.

«Посмотрев второй фильм, я обратила внимание на название и убедилась, что персонаж фильма обладает всеми признаками моего персонажа и моей авторской работы. После этого эти два фильма были неоднократно изучены. Оба фильма были по моей авторской работе и частной жизни», — заявила Элемент по поводу ситуации в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, те спецэффекты, которые использовали авторы фильма, также придумала она. Элемент надеется, что конфликт с Walt Disney ей удастся решить в ближайшее время.