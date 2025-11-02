Жительница Москвы ищет загадочно пропавшее кольцо покойного мужа. Она предполагает, что драгоценность могла бесследно исчезнуть по пути в морг, сообщает 112 .

24 октября Сергею стало плохо, когда он ехал за рулем по Кировоградской улице в Москве. Очевидцы вызвали скорую помощь. Для оказания первой помощи пришлось разбить окно машины, однако спасти мужчину не удалось.

Когда супруга Сергея узнала о его смерти, она немедленно направилась в морг. Там Юлия попросила отдать ей обручальное кольцо мужа, которое для нее было символом их любви и верности. Однако кольца на пальце Сергея не оказалось.

Сотрудники морга утверждали, что кольцо исчезло до поступления тела. Женщина уверена, что украшение было на пальце мужа в момент его смерти (есть видеодоказательство: за 15 минут до трагедии он был с кольцом). Она предполагает, что драгоценность могла пропасть во время транспортировки в морг.

Для Юлии и Сергея обручальные кольца имели особое значение. На них была сделана гравировка, символизирующая их любовь. Молодожены обменялись кольцами в церкви во время венчания.

«Я буду искать кольцо вечность. Если бы он лежал где-нибудь на вокзале, это одна ситуация…», — говорит Юлия

Вдова намерена вернуть дорогое сердцу украшение во что бы то ни стало. Москвичка обратилась в полицию, но надеется, что людская совесть проснется раньше, чем будет заведено уголовное дело.

