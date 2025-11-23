Жительница Химок победила в проекте «Экологические игры-2025»

В Подмосковье прошло торжественное награждение первых участников регионального проекта «Экологические игры-2025». В числе лауреатов — жительница Химок Александра Тутина, сообщили в пресс-службе округа.

Участниками проекта стали более двух тысяч жителей региона. Александра стала победителем областного этапа и представила город на Первой региональной конференции, посвященной Всемирному дню вторичной переработки.

Награждение приурочили к празднованию Всемирного дня вторичной переработки. К мероприятию присоединились около 400 участников со всего Подмосковья. Организатором выступило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Гости смогли познакомиться с презентациями перерабатывающих предприятий. Кроме участников экологических игр, почетные грамоты получили специалисты отрасли переработки, которые внесли значимый вклад в развитие экологических инициатив.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.