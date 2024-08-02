Жителю Москвы хотят запретить пасти стадо коз у станции метро

сегодня в 14:18

Комитет ветеринарии Москвы обратился в Зюзинский районный суд с требованием запретить жителю района Бутово содержать стадо коз на улицах города, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно иску, ГБУ «Мосветобъединение» заметило пасущихся без контроля коз около жилых домов по улице Изюмской и вблизи станции метро «Скобелевская». По мнению специалистов, это привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства.

Также нарушение владельцем животных ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения различных заразных болезней.

На владельца коз поступают многочисленные жалобы от жителей района Бутово. При этом он игнорирует уведомления и предостережения «Мосветобьединения» и Россельхознадзора.

Стадо знаменитых «бутовских коз» принадлежит пенсионеру Валерию Аникееву. Мужчина проживает в частном секторе. Горожане неоднократно наблюдали, как животные паслись во дворах и у станции метро, а также залазили на припаркованные автомобили.