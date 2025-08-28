Жителю Кузбасса удалось сделать снимок Млечного Пути

В Прокопьевске местному жителю удалось запечатлеть Млечный Путь. Снимок был опубликован в социальных сетях, сообщает Сiбдепо .

«Наши глаза ночью не настолько чувствительны к цвету, как камера. Фотоаппарат собирает свет минута за минутой, улавливая самые слабые оттенки и детали, которые нашему зрению недоступны. Поэтому снимок раскрывает ту красоту, что скрыта от нас в темноте», — отметил автор фото.

По словам кузбассовца, для большей выразительности Млечного Пути он слегка почистил изображение от излишней звездной пыли, добавил контраста и немного подчеркнул цвета.

Эти манипуляции были сделаны исключительно для передачи истинной глубины Млечного Пути, не нарушая при этом реалистичность изображения, заключил фотограф.