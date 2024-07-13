Жителям Подольска напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах
Фото - © https://t.me/podolskadm/65862
Жителям Подольска напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах, передает пресс-служба администрации городского округа.
С приходом долгожданного купального сезона стоит вспомнить о правилах, которые обезопасят ваши жизни от ЧП во время отдыха у воды.
Нельзя: плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна; заплывать за буйки и ограждения; находиться на пляже и заходить в воду в нетрезвом состоянии; прыгать в воду с лодок, катеров и причалов; хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде; купаться детям без присмотра взрослых.
Категорически запрещается купание на водных объектах, где установлены предупреждающие таблички «Купание запрещено!».
По рекомендации Роспотребнадзора купание в подольских водоемах запрещено.
Соблюдение этих правил помогает предотвратить несчастные случаи, сохранить жизнь и здоровье людей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.