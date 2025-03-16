Жителям Подмосковья в честь дня ЖКХ рассказали о задачах коммунальных служб

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается профессиональный праздник специалистов сферы ЖКХ и городского хозяйства. В честь праздника в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям Подмосковья о задачах коммунальных служб, сообщила пресс-служба министерства.

Сегодня на благо региона трудится свыше 70 тыс. профессионалов — мастеров, электриков, сантехников, слесарей, дворников, сварщиков и инженеров.

Для того, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, они ежедневно обеспечивают бесперебойный процесс обращения с отходами, выполняют своевременный ремонт общего имущества, содержат в чистоте дворовые территории, общественные пространства и жилой фонд и оперативно реагируют на обращения жителей.

В министерстве поблагодарили коллег за готовность всегда прийти на помощь, усердный труд, профессионализм и самоотдачу, а также поздравили всех работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.