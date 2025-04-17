Жителям Подмосковья сообщили о лесопожарной обстановке в регионе на 17–19 апреля

В четверг на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

18 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

19 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Клинском лесничествах — I класс, в Истринском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 14-22С, ночью — плюс 10-13С. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны короткие проливные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.