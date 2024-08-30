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Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на ближайшие выходные

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

31 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — IV класс пожарной опасности.

1 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-28 градусов, ночью — 16-18 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.