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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 9–11 июня

8 июня на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: в Малаховском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 1 км от поселка Родники Раменского городского округа на площади 0,3 га. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.

При тушении возгораний были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава лесопожарных формирований.

Пожар был потушен в день выявления.

9 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

10 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском и Подольском лесничествах — II класс пожарной опасности.

11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 22 до 25 градусов, ночью — 13 — 14 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, 10 и 11 июня возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.