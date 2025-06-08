сегодня в 12:05

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 8-10 июня

На территории гослесфонда Московской области 7 июня произошло 2 пожара. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожары произошли в Кудиновском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от города Старая Купавна Богородского г.о. и в Куровском участковом лесничестве (Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 2 км от деревни Давыдово Орехово-Зуевского г.о.

При тушении возгораний были задействованы 13 человек личного состава лесопожарных формирований и 6 единиц техники.

Пожары были потушены в день выявления.

8 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Талдомском и Шатурском лесничествах – II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Клинском – IV класс, в Наро-Фоминском – V класс.

9 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах – I класс пожарной опасности.

10 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Талдомском лесничествах – I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет – плюс 18-30С, ночью – плюс 10-17С. Синоптики обещают слабую переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.