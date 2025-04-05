Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 5–7 апреля

4 апреля на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: в Кривандинском участковом лесничестве (Шатурский филиал ГАУ МО «Мособллес») на площади 0.02 га в 1 км от деревни Никитинское м. о. Шатура. При тушении возгорания были задействованы 5 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники. Пожар был потушен в день выявления. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

5 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинскомлесничествах — III класс пожарной опасности.

6 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Волоколамском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

7 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — II класс, в Волоколамском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет от 0 до плюс 6 градусов, ночью — минус 5 — плюс 2 градуса. Синоптики обещают переменную облачность, возможен снег.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.