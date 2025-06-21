Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 21–23 июня

20 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 21 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

22 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Ступинском — III класс.

23 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — от плюс 13 до плюс 19 градусов, ночью — от плюс 10 до плюс 13 градусов. Синоптики обещают облачную, с прояснениями, погоду, возможны небольшие дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.