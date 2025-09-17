Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на личный прием к приставам

На официальном сайте ГУФССП России по Московской области можно записаться на личный прием к должностным лицам, воспользовавшись электронным сервисом «Личный прием граждан». Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Функция записи на личный прием доступна лицам, зарегистрированным на портале Госуслуг. Воспользоваться данным сервисом на сайте ГУФССП России по Московской области можно двумя путями:

В разделе сайта «Обращения» надо выбрать пункт «Личный прием граждан», затем «Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России», далее нажать кнопку «Авторизация по ЕСИА» и авторизоваться в личном кабинете на портале Госуслуг.

На главной странице сайта синяя кнопка «Запись на личный прием», внизу страницы нужно нажать кнопку «Авторизация по ЕСИА» и авторизоваться в личном кабинете на портале Госуслуг.

Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим. Запись производится на имеющиеся свободные периоды времени. Можно записаться на определенную дату по одному вопросу один раз в сутки.

Сервис записи работает в режиме онлайн. Время приема бронируется при условии заполнения всех обязательных полей, выбора даты и времени приема и нажатия кнопки «Запись на личный прием». На указанный заявителем адрес электронной почты будет направлена копия талона-подтверждения.

Рекомендуем указать вопрос, с которым хотите обратиться. В этом случае должностное лицо сможет заранее подготовиться к приему, что будет способствовать более эффективному и быстрому решению вопроса.

Личный прием осуществляется строго в назначенное время. При себе необходимо иметь паспорт и талон-подтверждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.