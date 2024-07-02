Жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в детский лагерь онлайн

Получить все необходимые медицинские справки в лагерь Подмосковья можно онлайн с помощью портала «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В мобильном приложении нужно открыть — «Услуги» — «Медкарта» — «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ».

Далее необходимо выбрать нужный документ: справка для получения путевки в санаторий, справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в детский лагерь, прививочный сертификат, санаторно-курортная карта для детей, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписка из истории болезни.

Электронная медицинская справка для детского лагеря поступит в личный кабинет. Ее нужно распечатать и предъявить в лагере.

«Добродел» сделает процесс подготовки к отдыху ребенка легким и беззаботным, а у родителей останется больше времени для семейного общения и радостных моментов вместе со своими детьми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.