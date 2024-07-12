Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить свой дом в летний сезон отпусков

Летом число краж возрастает на 15-20%, а все из-за того, что начинается традиционный сезон отпусков. Кто-то отправляется ближе к морю, а кто-то едет на дачу. Квартиры и дачи, оставленные без присмотра в это время, находятся под прицелом воров-домушников. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Если вор все же проник в дом, итог всегда один — из квартиры исчезает все самое ценное, от ювелирных украшений до наличных и банковских карт. А вот крупную технику чаще не трогают, так как с ней сложнее остаться незамеченными.

Грабители попадают в жилье через окна или балконы, главными их инструментами являются лом и монтировка. А для взлома двери вашего дома они используют верно подобранный ключ или отвертку. Выбор зависит от сложности установленной двери.

Взломщики выбирают жертву долго и придирчиво. Критериями их выбора выступает потенциальное богатство и, конечно же, отсутствие хозяев в момент преступления. Последнее злоумышленники проверяют с помощью маячков. Например, кусочек бумаги в углу двери, спички или наклеенная на дверь рекламная листовка. Если спичка или лист бумаги оказывается на полу, то значит, там кто-то живет и эту квартиру или дом трогать не стоит. Также происходит и с листовками, если их срывают, то цель грабителя меняется. Таким образом, злоумышленники определяют, проживает ли кто-либо в квартире.

Чтобы не стать жертвой грабителей рекомендуется: установить охранную сигнализацию; установить надежную дверь с двумя и более замками; застраховать свою недвижимость на время отпуска; установить камеры видеонаблюдения на участке дома или в квартире; плотно закрывать окна и веранды; наладить доверительные отношения с соседями.

Если замечены подозрительные люди, следует сразу обратиться в полицию по номеру 102.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.