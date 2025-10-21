Важнейшую роль в обеспечении порядка в Московской области играют народные дружины, чьи участники добровольно берут на себя ответственность помогать правоохранительным органам. Так, с начала 2025 года при содействии дружинников выявлено 78 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, и 3 526 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Одним из главных качеств народного дружинника является дисциплина, выдержка, соблюдение этических норм при общении с гражданами, равное отношение к любому нарушителю, вне зависимости от его национальности, вероисповедания и социального статуса.

Народный дружинник Подмосковья имеет удостоверение, носит специальную форму и установленную законом символику, в определенных случаях бронежилет, оснащен рацией и видеорегистратором. Патрулирование проводится совместно с сотрудниками полиции, которые проверяют документы и задерживают нарушителей, а дружинники, в свою очередь, оказывают им содействие.

Кроме того, дружинники постоянно повышают квалификацию: они проходят курсы оказания первой медицинской помощи, изучают приемы самообороны, участвуют в практических занятиях по огневой подготовке, учатся обезвреживанию беспилотников и знакомятся с основами инженерно-саперного дела. Такая подготовка обеспечивает способность оперативно реагировать на любую ситуацию.

К сожалению, как на этапе становления любого проекта, происходили неприятные инциденты. Так, на станции МЦД Немчиновка в Одинцовском городском округе произошел эпизод, когда, при проверке документов, девушка восточной внешности подверглась задержанию в грубой и оскорбительной манере. Подобные эпизоды крайне редки, проходят тщательную проверку и однозначно осуждаются руководством и самими дружинниками. Впоследствии выяснилось, что этот «дружинник» являлся членом неформального общественного объединения «Русская община» и был незамедлительно исключен из народной дружины.

Следует отметить, что «Русская Община» нередко использует в своих публикациях видеоролики, описывающие действия народной дружины. Так, например, она сообщила о своем участии в профилактическом рейде в городском округе Мытищи, а на самом деле содействие правоохранительным органам при проверке ярмарки и территории вблизи станции Мытищи оказывали исключительно участники Народной дружины имени Колпакова округа Мытищи.

В настоящее время, с учетом множества принципиально нерешенных вопросов в отношении нахождения на нашей территории трудовых мигрантов, частого несоблюдения ими норм человеческого общежития, нарушения ими правил пребывания в нашей стране, вполне объяснимо, что именно эта категория лиц становится в первую очередь объектом внимания при работе народных дружин. Но граждане, желающие пополнить ряды народной дружины, должны без предвзятости подходить к выполнению своих обязанностей, осознавая важность соблюдения принципов законности, справедливости и уважения к правам каждого человека независимо от гражданства или этнической принадлежности. Важно действовать исключительно в рамках закона, избегать проявлений агрессии или дискриминации, стремиться разрешать конфликтные ситуации мирным путем и в рамках своих полномочий.

