Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой

Дикие лисы могут представлять серьезную угрозу для людей и домашних животных. Они являются переносчиками бешенства — смертельно опасного вируса, поражающего нервную систему. Зараженная лиса может вести себя агрессивно или, наоборот, проявлять нехарактерное дружелюбие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве рассказали, как действовать, если увидели дикого зверя:

не приближайтесь и держитесь на безопасном расстоянии (не менее 10 метров);

не кормите и не трогайте — даже если животное кажется безобидным, оно может быть заражено;

не убегайте — резкие движения провоцируют нападение. Медленно отходите, не поворачиваясь спиной;

сообщите об увиденном по номеру экстренных служб 112, обозначив локацию. Диспетчеры свяжутся с компетентными по данному вопросу государственными органами, которые в свою очередь примут меры.

В случае отстрела опасного животного Госветслужба, подведомственная Минсельхозпроду Московской области, проведет исследование биоматериала на инфекционное заболевание. Если бешенство подтвердится — будут приняты меры по контролю за распространением инфекции и введен карантин на неблагополучных по заболеванию территориях. Работа по профилактике заболевания ведется на постоянной основе — специалисты раскладывают оральную вакцину в местах обитания диких животных, в том числе с помощью малой авиации. Данные меры помогают сдерживать распространение вируса. Если во время прогулки по лесу вы обнаружили такую приманку — не трогайте ее и не подпускайте к ней домашних животных.

За последние 5 лет количество случаев заболевания снизилось на 85% — в 2020 году было зафиксировано 95 фактов, а в 2024 году — 14, по каждому из них были оперативно приняты меры для ликвидации очага. В прошлом году в Московской области от бешенства было привито свыше 541 тысячи домашних питомцев, осуществлена раскладка в лесах более 1 миллиона доз оральной вакцины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.