Жителям Подмосковья напомнили о вреде инвазионных видов растений

В преддверии дачного сезона Минэкологии Подмосковья напоминает о том, что нежелательно культивировать инвазионные виды растений, распространение которых угрожает биологическому разнообразию. Речь идет не только о классическом примере распространения борщевика Сосновского, заросли которого занимают более 30 тысяч га в регионе, но и о ряде других. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Существует несколько инвазионных растений, которые реально угрожают видовому разнообразию в регионе. В последнее время отмечается распространение рейнутрии богемской — гибрида сахалинской гречихи и ее близкого родственника — рейнутрии японской. Многим нравится вид растения из-за его необычных узловатых веток и красивых цветов, люди высаживают его на дачах и даже на площадках вблизи многоквартирных домов. Но рейнутрия, разрастаясь, вытесняет все прочие виды, а избавиться от нее еще сложнее, чем от борщевика», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он также отметил другие инвазионные виды, которые нежелательно использовать в благоустройстве. Это клен ясенелистный, или американский, гигантский и канадский золотарники, рябинник рябинолистный, люпин многолистный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.