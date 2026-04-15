Жителям Подмосковья напомнили, как защитить жилье в отпуске

Жителям Подмосковья рекомендовали заранее позаботиться о защите квартиры или дома перед отпуском, чтобы снизить риск краж и происшествий. О мерах безопасности в теплый сезон сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ведомство советует перед отъездом проверить надежность замков, дверей и окон. Не следует оставлять ключи под ковриком или в других «секретных» местах рядом с входом.

Дополнительной мерой станет установка камер видеонаблюдения или подключение жилья к пультовой охране. Если такой возможности нет, можно разместить табличку «Объект под видеонаблюдением» — это способно отпугнуть злоумышленников. Также рекомендуется попросить соседей или родственников забирать почту и не сообщать в социальных сетях об отъезде до возвращения.

Деньги, документы и драгоценности лучше хранить в сейфе или труднодоступном месте и не оставлять ценные вещи на виду. О своем отъезде стоит предупредить доверенных соседей и оставить им контакты для экстренной связи.

Если по возвращении обнаружены признаки взлома, в помещение входить нельзя — необходимо вызвать полицию по номеру 102 и не трогать предметы до приезда следственной группы. При наличии страховки следует уведомить страховую компанию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.