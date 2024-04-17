Жителям Подмосковья 18 апреля расскажут о возможностях электронного магазина

18 апреля в 12:00 состоится прямой эфир «Электронный магазин Подмосковья. Инструмент для закупок „малого объема“ в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Со зрителями обсудят правила работы в электронном магазине.

Также с ними поговорят об эффективности использования электронного магазина как со стороны заказчиков, так и поставщиков, а также обсудят будущие доработки системы.

Эфир проведет главный аналитик отдела сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Николай Полянских.

Свои вопросы можно направить через платформу обратной связи до 18 апреля. Инструкцию разместили по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.