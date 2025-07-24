Жителям Лобни предлагают поделиться идеями обустройства нового сквера
Фото - © Администрация городского округа Лобня
Администрация городского округа Лобня объявляет сбор предложений по проекту благоустройства новой общественной территории в микрорайоне Депо. Принять участие в обсуждении могут все желающие — прием идей продлится до 30 июля, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках проекта благоустройства планируется создание современного общественного пространства с разнообразными функциональными зонами. Центральным элементом станет тематическая детская площадка «Локомотив», рядом с которой разместится спортивная площадка для активного отдыха. Также в сквере предусмотрена специальная зона для настольного тенниса.
Ознакомиться с проектной документацией можно:
онлайн по ссылке (здесь же можно внести предложения);
в бумажном варианте в администрации города (1 этаж).
Жители могут предлагать как корректировки существующего проекта, так и совершенно новые идеи по благоустройству территории.
Реализация проекта запланирована на 2026 год.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.