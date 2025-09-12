Жителям Королева напомнили о правилах поведения на железнодорожных путях
Фото - © Администрация г.о. Королёв
11 сентября сотрудники административно-пассажирской инспекции совместно с руководством железнодорожной станции «Болшево» провели рейд по профилактике правонарушений под названием «Сохрани себе жизнь», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пассажирам напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях и раздали памятки с рекомендациями о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта, а также провели профилактические беседы с нарушителями.
Подобные акции в Королеве проводятся регулярно и направлены на предупреждение и снижение случаев травматизма, а также на выявление правонарушителей, пересекающих железнодорожные пути в запрещенных местах и на запрещающие сигналы.
С начала года в наукограде погибло восемь человек из-за несоблюдения основных правил безопасности.
Железнодорожные пути — это место повышенной опасности, поэтому всегда важно соблюдать правила и быть предельно внимательными.
ак ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.