Жителям Королева напомнили о правилах поведения на железнодорожных путях

11 сентября сотрудники административно-пассажирской инспекции совместно с руководством железнодорожной станции «Болшево» провели рейд по профилактике правонарушений под названием «Сохрани себе жизнь», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пассажирам напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях и раздали памятки с рекомендациями о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта, а также провели профилактические беседы с нарушителями.

Подобные акции в Королеве проводятся регулярно и направлены на предупреждение и снижение случаев травматизма, а также на выявление правонарушителей, пересекающих железнодорожные пути в запрещенных местах и на запрещающие сигналы.

С начала года в наукограде погибло восемь человек из-за несоблюдения основных правил безопасности.

Железнодорожные пути — это место повышенной опасности, поэтому всегда важно соблюдать правила и быть предельно внимательными.

ак ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.